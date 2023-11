Pegida-voorman verscheurt koran in rechtbank en verlaat zaal

Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft donderdagmiddag kort na aanvang van zijn strafzaak in Den Haag een koran verscheurd in de rechtszaal. Daarna verliet hij de zaal. Wagensveld staat terecht voor groepsbelediging voor een actie op 22 januari van dit jaar toen hij in de buurt van de Tweede Kamer een koran verscheurde en daarbij zei dat de Koran een fascistisch boek is.

De rechtbank besloot de zaak wel voort te zetten, buiten aanwezigheid van de verdachte. De officier van justitie eiste een geldboete van 700 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het verscheuren van een koran is in Nederland niet strafbaar. Dat wordt gezien als geloofskritiek. Wel strafbaar is het opzettelijk beledigen van een groep mensen om hun godsdienst of levensovertuiging. Groepsbelediging is volgens de officier van justitie alleen strafbaar als dat mondeling of schriftelijk gebeurt.

Dat heeft Wagensveld volgens het Openbaar Ministerie op 22 januari gedaan met een toespraak. Wagensveld staat terecht voor zijn uitspraak: “Fascistisch boek. Het is net zo erg als de Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land”, zei hij daarbij. Dat is onmiskenbaar beledigend voor moslims als groep, onnodig grievend en strafbaar, vindt de aanklager.

“De Nederlandse wet biedt alle ruimte om kritiek te leveren op religies”, zei de officier. “Wagensveld heeft met zijn vele acties de strafrechtelijke grenzen opgezocht van de vrijheid van meningsuiting.” Volgens de aanklager ging de Pegida-voorman de grens over door niet het geloof in het algemeen te bekritiseren, maar alle moslims te beledigen door ze te vergelijken met nazi’s.

Wagensveld scheurde voorafgaande aan de strafzaak ook al pagina’s uit het religieuze boek, waarbij hij zei dat een strafzaak hem niet zal stoppen. In de zittingszaal ging hij daarmee door. “Ik verscheur het hier gewoon, ook in de rechtszaal. Dit is de eerste keer in de wereld dat in de rechtbank een koran wordt verscheurd”, zei Wagensveld.

Hij wilde daarna niet meer verder in gesprek met de rechters en verliet de zaal. “Dit is een poppenkast”, zei hij. En in de deuropening riep hij nog “fuck de islam”.

De rechtbank doet op donderdag 23 november uitspraak.