Pegida-voorman verscheurt koran voorafgaand aan strafzaak

Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft donderdagmiddag voor de ingang van de rechtbank in Den Haag een koran verscheurd. Dat deed hij voorafgaande aan zijn strafzaak. Hij staat terecht voor groepsbelediging voor een actie op 22 januari van dit jaar toen hij in de buurt van de Tweede Kamer een koran verscheurde en daarbij zei dat de Koran een fascistisch boek is.

Het verscheuren van een koran is in Nederland niet strafbaar. Dat wordt gezien als geloofskritiek. Wel strafbaar is het opzettelijk beledigen van een groep mensen om hun godsdienst of levensovertuiging.

De actie op 22 januari leidde tot demonstraties in en kritiek uit moslimlanden en veroorzaakte ook in Nederland onrust binnen de verschillende moslimgemeenschappen. Wagensveld heeft in augustus van dit jaar nog eens een koran verscheurd voor de deur van de Turkse ambassade in Den Haag.

Wagensveld hield voor de ingang van de rechtbank een toespraak van vijf minuten met een megafoon, waarbij de politie toekeek hoe hij een koran aan een hondenriem rondslingerde. Hij kondigde aan dat een strafzaak hem niet zal weerhouden korans te blijven verscheuren. “Dat gaat de rechter straks ook merken. Ik heb er eigenlijk maling aan, want we hebben in Nederland geen rechtsstaat meer. Het OM is zo gekleurd als het maar kan. De rechtsstaat is een lachertje.”

“Ik ben al tientallen keren opgepakt. Al die tientallen keren bleek het onterecht te zijn en ook vandaag zal ik laten zien dat ik er maling aan heb en dat ik blijf doorgaan dit islamfascisme te stoppen.”

Wagensveld verkondigde dat de Jodenhaat, vrouwenonderdrukking en de homohaat door de islam komt. “De islam is niet vreedzaam”, zei hij, terwijl hij de rits van zijn jas opendeed om een tekst op zijn kleding te tonen. Op de kleding die hij draagt in de rechtbank staat de tekst: “De islam, geen haar beter dan het nazisme.”