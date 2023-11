Rest F-16 gevechtsvliegtuigen gaat nog dit jaar naar Roemenië

Defensie stuurt nog dit jaar de rest van de toegezegde F-16 gevechtsvliegtuigen naar Roemenië, zegt generaal Onno Eichelsheim, de commandant der strijdkrachten (CDS). Deze week zijn de eerste vijf vliegtuigen naar het nieuwe trainingscentrum gegaan.

“We gaan er nu vanuit dat ze er achttien nodig hebben en daar plannen we ook op”, aldus Eichelsheim. Tot dusver was steeds gezegd dat het om twaalf tot achttien toestellen ging. De gevechtsvliegtuigen zijn bedoeld voor zowel de training van vliegers uit Oekraïne als Roemenië. Hij verwacht vanaf begin volgend jaar de Oekraïners daar te gaan trainen.

In Utrecht was een overleg van de hoogste militairen uit elf Noord-Europese landen en de VS. Ook de militaire bevelhebber van de NAVO, de Amerikaan Chris Cavoli, was erbij. Ze spraken op de Kromhoutkazerne over onder meer extra hulp aan Oekraïne en wat welk land kan bijdragen.

Oekraïne heeft een aantal zaken extra nodig om het gevecht met de Russen voort te kunnen zetten. Het gaat onder meer over luchtafweer en apparatuur voor elektronische oorlogsvoering. Eichelsheim wilde niet zeggen wat Nederland extra gaat toezeggen aan Oekraïne. Nederland heeft al meer dan 2 miljard euro aan militaire steun gegeven aan Oekraïne.