Schreinemacher: scanners naar grens Gaza voor versnellen hulp

Nederland wil zo snel mogelijk scanners naar de grens met Gaza sturen zodat humanitaire hulp veel sneller de Palestijnse kuststrook binnen kan komen. Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) hoopt donderdag of de komende dagen het groene licht van Israël te krijgen.

Schreinemacher was donderdag op een conferentie in Parijs waar ze heeft aangekondigd de scanners te willen sturen. VN-organisaties actief in Gaza zoals UNRWA toonden zich daar “blij met het initiatief”, zegt de demissionaire minister tegen het ANP. “Vooral omdat het ook heel praktisch is.”

De humanitaire hulp naar Gaza moet heel snel flink worden opgeschaald, vindt de minister. Israël wil voorkomen dat er tussen de hulpgoederen spullen zitten die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Alle hulp naar Gaza wordt streng gecontroleerd. Daarom duurt het erg lang en gaan er nog weinig goederen naar Gaza.

Er wordt op dit moment overlegd met Israël over het sturen van de scanners, aldus de bewindsvrouw. “Een van de grootste hordes (voor het sturen van meer hulp) is de beperkte scancapaciteit.” Ze dringt nu aan bij Israël om de Nederlandse scanners toe te laten. De gesprekken hierover verlopen “echt constructief”.

De scanners moeten niet alleen aan de grensovergang tussen Egypte en Gaza worden ingezet, er wordt ook gekeken naar de grens met Israël. Daar staan al jaren meerdere containerscanners afkomstig uit Nederland. Om die weer te gebruiken wordt volgens Schreinemacher ook bekeken.

De scanners kunnen volgens Schreinemacher snel richting Midden-Oosten. De douane heeft een grote scanner klaar staan voor hele containers. Verder zijn er meerdere kleine scanners om goederen op vrachtwagens te controleren. Momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel scanners Nederland op zeer korte termijn kan leveren.