Tweede Kamer wil 1,5 miljoen euro extra voor aanpak antisemitisme

De Tweede Kamer wil 1,5 miljoen euro extra uittrekken voor de bestrijding van antisemitisme. VVD, Kamerlid Pieter Omtzigt en GroenLinks-PvdA hebben zich onder dit voorstel van D66-Kamerlid Alexander Hammelburg geschaard. Over het voorstel wordt pas in de nieuwe Tweede Kamer gestemd, maar aangezien de instemmende partijen de top drie in de peilingen beslaan, lijkt het extra geld er in 2024 te komen. Omtzigt geeft leiding aan NSC, dat in de peilingen op zo’n 28 zetels kan rekenen.

Het bedrag is onder meer bedoeld voor onderzoek naar antisemitisme online en offline, onderwijsprogramma’s en herdenkingen. Het potje daarvoor is nu bijna leeg, vertelt Hammelburg. “En dat is best vreemd aangezien antisemitisme blijft toenemen”, aldus het D66-Kamerlid. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldde dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland met 818 procent is toegenomen sinds de aanval van Hamas op Israël ruim een maand geleden en de daaropvolgende oorlog.

“Antisemitisme neemt al jaren toe, maar de afgelopen weken zie je het terugkeren uit alle hoeken van de samenleving”, zegt Hammelburg. “Ik wil het gif een kop kleiner maken, want er bestaat een enorm risico dat de vormen van antisemitisme uit het verleden terugkeren.”