Veel meer onderdelen e-bikes, scooters en bedrijfsauto’s gestolen

Niet eerder werd er zo vaak iets gestolen vanaf een e-bike, scooter of uit een bedrijfsauto als in de eerste negen maanden van dit jaar. In totaal noteerde de politie ruim 21.000 diefstallen uit voertuigen, waarbij personenauto’s niet zijn meegeteld. Dat zijn er een kwart meer dan in dezelfde periode in 2022, en het hoogste aantal sinds 2012, toen werd gestart met het bijhouden van deze cijfers. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers.

De politie telt alle diefstallen uit of vanaf e-bikes, bedrijfsauto’s, scooters, autobussen en touringcars bij elkaar op tot één groep misdrijven. Diefstallen uit personenauto’s horen hier dus niet bij. Het aantal geregistreerde misdrijven in deze categorie nam – na cybercrime – van alle delicten op jaarbasis het hardst toe. De politie heeft niet onderzocht waarom specifiek dit type misdrijf zo hard stijgt, maar een woordvoerder zegt wel dat er veel vaker accu’s, digitale schermen en andere onderdelen van e-bikes worden gestolen. Ook is duur gereedschap uit bedrijfsauto’s volgens de politie vaak het doelwit. Deze diefstallen worden allemaal onder één categorie “weggeschreven”.

In bijna twee op de drie gemeenten was het aantal diefstallen in januari tot en met september van dit jaar hoger dan in dezelfde periode in 2022. Van de grootste gemeenten werden vooral in Groningen, Utrecht en Rotterdam veel vaker onderdelen of spullen gestolen dan een jaar eerder. In Amsterdam, Zandvoort, Nieuwegein en Katwijk gebeurde dit – afgezet tegen het aantal inwoners – het vaakst.

André Bouwman, adviseur bij het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), zegt dat de stijging komt doordat voertuigen steeds duurder worden, en daarmee dus ook de onderdelen. Volgens hem wordt de markt in gestolen onderdelen voor criminelen daardoor steeds groter. “Op platformen als Marktplaats en Facebook kunnen criminelen anoniem gestolen onderdelen aanbieden. Die onderdelen gaan vervolgens de wereld rond en zijn, met uitzondering van navigatiesystemen, ontraceerbaar voor opsporingsdiensten”, zegt Bouwman.