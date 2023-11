Woudagemaal na een dag opnieuw ingeschakeld in Friesland

Het Woudagemaal in Lemmer is donderdag weer ingeschakeld, nadat Wetterskip Fryslân het historische stoomgemaal woensdagmiddag na vijf dagen juist had stilgelegd. Volgens een woordvoerder van het schap is de waterstand in de Friese meren, sloten en kanalen nog zo hoog dat extra bemaling nodig is om wateroverlast te voorkomen. Het gemaal blijft in elk geval vrijdag en misschien ook zaterdag in bedrijf.

Het Ir. D.F. Woudagemaal werd afgelopen zaterdag ingeschakeld nadat er in Friesland heel veel regen was gevallen. Poldergemalen moesten veel water van het land naar de vaarten en sloten afvoeren en die raakten daardoor overvol, zodat extra afvoer nodig was. Woensdag, toen het Woudagemaal werd stilgelegd, verwachtte het schap al dat de waterstand nog iets zou stijgen door nieuwe neerslag en beperkte mogelijkheden om water te spuien, maar dat is harder gegaan dan gedacht. “We krijgen het water zonder het Woudagemaal gewoon niet weg”, aldus de woordvoerder.

Het waterschap kan vooral op het Lauwersmeer weinig water kwijt, omdat de waterstand daar ook hoog blijft. Ook het Hooglandgemaal, gemaal Ropta en gemaal De Heining blijven volop in werking.

Het Woudagemaal uit 1920 is het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Samen met het Hooglandgemaal in Stavoren voert het gemaal 14 miljoen kubieke meter water per dag af. Het Woudagemaal is UNESCO Werelderfgoed.