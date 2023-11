Advocaat: Bretly D. ontkent betrokkenheid

Bretly D., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Rotterdamse psychiater en een steekincident in Zutphen, ontkent die betrokkenheid. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat Errol Jobse bevestigt een bericht met die strekking dat het AD vrijdagavond publiceerde.

D. is “geshockeerd”, zo citeert het AD de advocaat. In het AD verwoordt Jobse het zo: “Niet alleen vanwege de aantijgingen, maar ook doordat hij dagenlang te boek stond als most wanted van Nederland. Dat heeft indruk gemaakt.”

De 60-jarige psychiater Jean van Griensven werd 13 oktober door de brandweer zwaargewond aangetroffen in zijn huis na een korte brand. De man bleek slachtoffer te zijn van een schietincident en overleed ter plekke.

D. wordt er ook van verdacht dat hij in een huis in Zutphen in de nacht van 20 op 21 oktober, vermoedelijk bij een uit de hand gelopen ruzie, een 32-jarige man heeft gestoken. Het slachtoffer raakte lichtgewond, volgens de politie doordat hij wist te ontsnappen.

De politie publiceerde een foto en de volledige naam van de 24-jarige verdachte. Hij werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk.

Dinsdag besloot de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam dat D. nog negentig dagen in voorarrest blijft. De verdachte verschijnt op 31 januari voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank.