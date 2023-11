Agent die op Jouke schoot zag gevaar voor zichzelf en omstanders

De agent die in juli vorig jaar tijdens een boerenprotest op een jonge tractorbestuurder schoot, verklaarde vrijdag in de rechtbank in Utrecht dat hij “in een grote hectiek” zijn vuurwapen heeft getrokken. Dat deed hij omdat hij vreesde dat hijzelf of omstanders gewond zouden raken, zei hij.

De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. “Ik dacht ‘die dendert over mij heen of over een ander'”, zei de agent tijdens de strafzaak waarin hij terechtstaat voor een poging tot doodslag.

Bij het boerenprotest tegen het stikstofbeleid langs de A32 bij Heerenveen schoot de agent op 5 juli 2022 gericht op de trekker waarin de toen 16-jarige Jouke zat. De kogel raakte de jonge Fries niet, maar wel de cabine van de rijdende trekker. De kogel kwam terecht in de deurstijl.

“Wilde u de tractor stoppen door op de cabine te schieten?” vroeg de rechter. De verdachte erkent achteraf dat schieten niet afdoende was om een rijdende trekker te laten stoppen en dat de risico’s zeer groot waren. “Op het moment dat je daar staat en je denkt dat je in gevaar bent, was ik van mening dat het kon. Ik dacht dat er gewonden zouden vallen of erger. En dat is de reden dat er is geschoten.”

Tijdens het incident trokken drie agenten gelijktijdig hun dienstwapen, bleek tijdens de strafzaak. Een tweede agent loste een waarschuwingsschot in de lucht. Een halve minuut eerder had een andere agent ook al een wapen gericht op een andere trekkerbestuurder toen bleek dat die niet wilde stoppen.

De agent heeft een gesprek gehad met Jouke en zijn ouders. “Ik denk dat het voor mijn gezin en zeker voor de familie een hele vervelende periode is geweest”, aldus de agent. “Ze wilden rust en die rust hebben we allemaal nodig. Die gun ik ze ook, omdat het een verschrikkelijk grote impact heeft op ons leven. Ik vind het normaal dat ik daar als politieagent verantwoording over afleg.”

De moeder van Jouke maakte gebruik van haar spreekrecht. “Het voorval heeft onze wereld op de kop gezet”, zei ze. Ze sprak over een gerichte beschieting. “Zestien maanden later zijn we nog steeds bezig met de verwerking. Onze twee jongste kinderen hebben nog altijd last van paniekaanvallen. Het hele gezin is nog in therapie om alles te verwerken.”

De verdachte neemt via een videoverbinding deel aan de zitting om zijn eigen veiligheid. Zijn stem wordt vervormd om zijn identiteit geheim te houden, wat volgens de rechter nodig is door bedreigingen tegen de agent op sociale media.