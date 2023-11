Agent staat terecht voor schieten op Jouke tijdens boerenprotest

De agent die in juli vorig jaar tijdens een boerenprotest op een jonge tractorbestuurder schoot, staat vrijdag terecht in de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een poging tot doodslag.

Bij het boerenprotest tegen het stikstofbeleid langs de A32 bij Heerenveen schoot de agent op 5 juli 2022 gericht op de trekker waarin de toen 16-jarige Jouke zat. De kogel raakte de jonge Fries niet, maar wel de cabine van de rijdende trekker. De kogel kwam terecht in de deurstijl.

De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. Aanvankelijk werd Jouke zelf opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar die zaak is later geseponeerd.

Het OM oordeelde bij de start van het strafrechtelijk onderzoek al dat het schieten in strijd was met de ambtsinstructie, omdat er geen sprake was van levensgevaar voor de schutter of anderen. De identiteit van de agent blijft uit veiligheidsoogpunt geheim. De verdachte neemt deel aan de zitting via een videoverbinding. In de zittingszaal zal zijn stem vervormd hoorbaar zijn.

De zaak wordt behandeld door de zogeheten blauwe kamer, die sinds juli vorig jaar is ondergebracht bij de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank in Utrecht is daarmee exclusief bevoegd om zaken te behandelen die gaan over geweld dat is gebruikt door opsporingsambtenaren.