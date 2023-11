Aruba en Curaçao: rechter moet homohuwelijk niet opdringen

De zaak over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao gaat niet over mensenrechten, maar over dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten. Dat heeft de advocaat van Aruba vrijdagmiddag gezegd bij de Hoge Raad in Den Haag.

Daar werden pleidooien uitgesproken in verband met het hoger beroep dat Curaçao en Aruba hebben ingesteld tegen het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.

Volgens de huidige wetgeving in beide landen kan een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw worden aangegaan. Maar het Hof in Willemstad oordeelde op 6 december vorig jaar dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen. Zowel Curaçao als Aruba is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van het Hof. De zaak voor het openstellen van het huwelijk is in Aruba aangespannen door de organisatie Fundacion Orguyo Aruba en op Curaçao door Human Rights Caribbean Foundation.

Volgens advocaat Jan-Paul Heering, namens Aruba, is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met zijn uitspraak op 6 december ten onrechte op de stoel van rechter gaan zitten. “Die stoel blijkt niet te passen, want de aanpassing van de wet om het huwelijk open te stellen is veel complexer en omvattender dan het Hof voorstelt”.

Ook volgens advocaat Chester Peterson, namens Curaçao, is openstelling van het huwelijk net als in veel andere landen “maatschappelijk zeer omstreden”. Driekwart van de bevolking op Curaçao is katholiek en heeft een conservatief gedachtegoed, aldus de advocaat. “Sommige aanpassingen op het eilandelijke, Caribische gebied gaan langzamer dan in het liberale Europa en moeten niet worden opgedrongen.”

Advocaat Mirto Murray, die sprak namens de betrokken organisaties, gaf in zijn pleidooi meerdere redenen waarom volgens hem de kritiek niet opgaat dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten. Hij deed een oproep aan de Hoge Raad om de ongelijkheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden weg te halen en mensen van hetzelfde geslacht ook op de eilanden de mogelijkheid te bieden “om hun liefde met een huwelijk te bezegelen”.

Als slotwoord deden twee Arubaanse vrouwen een emotionele oproep aan de Hoge Raad om ervoor te zorgen dat ze “uit liefde kunnen trouwen”. De procureur-generaal wil op 19 januari advies geven aan de Raad. In de periode daarna doet de Hoge Raad uitspraak, in wat de voorzitter een “zeer complexe zaak” noemt.