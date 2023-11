Boete van 2,5 miljoen euro geëist tegen chemisch bedrijf AnQore

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 2,5 miljoen euro geëist tegen het bedrijf AnQore op industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens het OM heeft de fabrikant van acrylonitril, waterstofcyanide en natriumcyanide, onvoldoende maatregelen genomen om een groot blauwzuurlek op 29 mei 2015 te voorkomen. Dat er vervolgens niet op de alarmknop werd gedrukt, kan volgens het OM echt niet. Zeven mensen die in de buurt van het lek aan het werk waren, werden volgens het OM onwel en moesten ter controle naar het ziekenhuis.

Het bedrijf zou gebrekkige instructies hebben gegeven aan ingehuurde medewerkers die een leiding met chemicaliën moesten afsluiten, deze externe werknemers onvoldoende gecontroleerd hebben en toen er als gevolg daarvan blauwzuur ontsnapte, geen sirenealarm hebben gegeven. Dat laatste was wel voorgeschreven. Volgens het OM is vooraf geen risicoanalyse gemaakt van de werkzaamheden, en zijn er onvoldoende maatregelen genomen om blootstelling van andere medewerkers tegen blauwzuurgas te voorkomen.

Het ongeval gebeurde, toen het bedrijf werd stilgelegd voor groot onderhoud. De betrokken werknemers van een extern bedrijf sloten een pijp met blauwzuurgas aan de verkeerde kant af. Een operator van het bedrijf had deze werknemers wel aangewezen waar de leiding moest worden afgesloten. Volgens het OM waren de instructies “onder de maat”, zeker voor ingehuurd personeel. Een van de werknemers was pas voor het eerst werkzaam in de fabriek. Ze hadden volgens het OM geen kennis van het proces. De operator van AnQore kon geen instructies ter plekke geven, omdat hij niet over beschermende kleding beschikte.

De producten van AnQore worden onder meer toegepast bij de productie van kunststoffen, vitamines, farmaceutische en chemische producten en vezels. AnQore had vorig jaar een jaaromzet van bijna een half miljard euro bij een nettoresultaat van ruim 25 miljoen.