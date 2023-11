Cartoon over antisemitisme volgens De Jonge ‘echt onsmakelijk’

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) zei vrijdag een cartoon van Jos Collignon, die donderdag is verschenen in de Volkskrant, “echt onsmakelijk” te vinden “in een tijd van toenemend antisemitisme”. Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher schreef er een opinieverhaal over in dezelfde krant waarin hij stelt dat met de cartoon “een grens is bereikt”.

Op de spotprent zijn twee mensen te zien die samen op de bank naar berichtgeving over Gaza op tv kijken. Een van hen heeft een Palestijnse vlag in zijn hand en op de tv wordt het dodental in Gaza weergegeven. Naast hen een lange arm met een Davidster op de mouw en een hand met een dikke duim. “O-ve-ral herlevend antisemitisme”, staat op een tekstballon. “O jee sorry. Vergeten eerst Hamas te veroordelen”, valt ook te lezen.

Volgens De Jonge is het “niet gepast om antisemitisme te bagatelliseren”. Hij noemt het recht op vrije meningsuiting een groot goed, “maar er is een grote verantwoordelijkheid om dat recht op een verantwoorde manier te gebruiken. En als dat niet gebeurt, dan is het ook aan politici om dat te normeren en dat af te keuren.”

De Jonge kiest daarmee geen partij, vindt hij. Je kunt “om onze joodse mensen heen gaan staan en tegelijkertijd ook de daden van de staat Israël afkeuren. Dingen kunnen op hetzelfde moment waar zijn.”

Eerder vrijdag sprak VVD-leider Dilan Yeşilgöz zich op persoonlijke titel ook in soortgelijke woorden uit. Als politica wilde ze zich niet bemoeien met wat kranten al dan niet afdrukken, maar persoonlijk vond zij de cartoon ook “onsmakelijk”.

Asscher geeft in zijn verhaal weer hoe antisemitisme een rol in zijn leven heeft gespeeld en hoe hij heeft geprobeerd daar niet onder gebukt te gaan. “Ik wil in ieder geval niet ten prooi vallen aan de oude angst. Maar als mijn krant, de Volkskrant, op de dag van de herdenking van de Kristallnacht een spotprent plaatst met de boodschap dat de Joden het antisemitisme zelf verzinnen als onderdeel van de zogenaamde ‘lange arm’ van Israël, dan is een grens bereikt”, schrijft hij.