Druk op asielopvang blijft groot in 2024, extra plekken nodig

De opvang van asielzoekers blijft in 2024 onder druk staan door een hoge instroom en te weinig uitstroom van statushouders naar gewone huisvesting. Daardoor zijn komend jaar mogelijk nog enkele tienduizenden extra opvangplekken nodig, staat in de halfjaarlijkse Meerjaren Productie Prognose (MPP) die demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat (Asiel) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de prognoses zal het aantal opvangplekken toenemen tot 69.900 op 1 januari 2024. Op basis van de huidige instroom, de doorstroom naar huisvesting en uitstroom van afgewezen asielzoekers kunnen er op 1 januari 2025 dan mogelijk 96.000 opvangplekken nodig zijn. In dit aantal is verwerkt dat er 21.000 statushouders in de asielopvang zijn die niet kunnen doorstromen naar reguliere of tijdelijke huisvesting elders.

Komend jaar komen naar schatting tussen de 49.000 en 76.000 asielzoekers naar Nederland, staat in de MPP. Dit jaar komt de instroom naar verwachting rond de 45.000 uit, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is minder dan de ruim 70.000 asielzoekers die eerder werden verwacht.