Een vijfde van Europese planten en dieren met uitsterven bedreigd

Bijna een op de vijf planten en dieren in Europa wordt met uitsterven bedreigd. Dat komt naar voren uit een overzichtsartikel van onderzoekers van soortenorganisaties. In totaal zijn bijna 15.000 Europese planten- en dierensoorten geanalyseerd. Vooral planten en insecten hebben het zwaar.

De intensivering van de landbouw is de voornaamste boosdoener, gevolgd door overexploitatie, bouwactiviteiten en vervuiling. Slechts de helft van de bedreigde dieren werd aangetroffen in een beschermd natuurgebied, waardoor de onderzoekers zich afvragen hoe geschikt het Europese netwerk van beschermde gebieden is voor bedreigde dieren. Ze raden aan het natuurnetwerk uit te breiden en te verbeteren.

De onderzoekers verwachten dat klimaatverandering een grotere rol zal spelen de komende jaren, wat ook een negatief effect kan hebben op planten- en dierensoorten. Door klimaatverandering kunnen planten en dieren bijvoorbeeld lijden aan warmtestress of verdroging. Ook is het mogelijk dat ze steeds meer richting het noorden zullen gaan door de warmte en door bijvoorbeeld natuurbranden.

Van de onderzochte soorten staat 27 procent van de planten en 27 procent van de insecten onder druk. Bij gewervelde dieren gaat het om 18 procent. Het onderzoek is deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS.