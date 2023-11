Leden ontvangen Omtzigt enthousiast, maar ‘het is geen messias’

Het zal voor Pieter Omtzigt een warm bad zijn geweest, de eerste ledenbijeenkomst van Nieuw Sociaal Contract vrijdagmiddag. Er klonk veel en luid applaus voor de oprichter en partijleider van NSC. Zijn speech aan het eind van de middag duurde bijna drie kwartier, maar niemand leek het erg te vinden. Leden zijn enthousiast, maar sommigen waarschuwen ook. “We moeten Pieter niet als een soort messias zien.”

Omtzigt ging uitgebreid in op de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma, zoals een goed bestuur, bestaanszekerheid, minder migratie en het bouwen van veel woningen. Migratie noemt hij “misschien een van de spannendste onderwerpen” en woningbouw een “absolute topprioriteit”. Hij wil Nederland hervormen en sprak van de grootste hervorming sinds 1848. De grondwetsherziening van dat jaar vormt de basis van het huidige stelsel van de parlementaire democratie.

Het zijn “hele sterke punten” waarmee Omtzigt het land wil veranderen, vindt een 66-jarige vrouw uit Arnhem, die haar naam niet wil noemen. “Ik hoop dat hij ze kan verwezenlijken.” Voor het eerst in haar leven is ze lid van een politieke partij geworden. Vooral vanwege de persoon Omtzigt, die ze enorm moedig vindt. De sfeer op de eerste ledenbijeenkomst is volgens haar goed. “De mensen zijn heel enthousiast en iedereen zit vol energie.”

Maar, zegt ze er meteen bij, “we moeten Pieter niet als een soort messias zien”. Daar sluit de 68-jarige Erik Boelkens zich bij aan. “Ik ben een beetje bang dat hij te veel op een voetstuk wordt geplaatst. Daar moet je voorzichtig mee zijn.” Door de vasthoudendheid van Omtzigt krijgt hij de steun van Boelkens. Maar ook door de koers die NSC voor ogen heeft voor bijvoorbeeld bestaanszekerheid.

“Positief gespannen” typeert de 59-jarige Anton Tieleman de stemming in Amersfoort. Punten als meer transparantie en geen neo-liberalisme meer spreken hem in NSC aan. Maar ook de manier waarop Omtzigt zijn verhaal vertelt. “Open en eerlijk.”

Het verhaal van NSC spreekt de 25-jarige Yannick Maes, toch wel een van de weinige jongeren op de bijeenkomst, “grotendeels” aan. Het wijst met name op het standpunt dat de overheid er voor de burger moet zijn. Klokkenluider Hetty van de Laar (50 jaar) vindt dat Omtzigt “verwoordt waar mensen behoefte aan hebben”.

Tijdens de borrel proberen diverse kersverse leden anderen te enthousiasmeren om samen een provinciale afdeling van NSC op te richten. Het zijn allemaal nieuwe leden, want pas sinds medio oktober staat de partij open voor lidmaatschap. De partij staat al op ruim 7000 leden.