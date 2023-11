Nieuw Razzia Monument gedenkt 52.000 weggevoerde mannen

In Rotterdam wordt vrijdagmiddag de razzia van 10 en 11 november 1944 herdacht. Dat gebeurt voor het eerst bij het nieuwe Razzia Monument aan de Parkkade. Het gedenkteken, een initiatief van twee zonen van bij die razzia weggevoerde mannen, wordt tijdens een speciale plechtigheid onthuld.

Het gaat om een beeldengroep van beeldend kunstenaar Anne Wenzel, een staande vrouw en een knielende man, die elk een oranje ‘wond’ hebben om te symboliseren dat ze door de Duitse bezetter uit elkaar zijn gerukt.

Bij de razzia werden 52.000 mannen en jongens uit Rotterdam en Schiedam bijeengedreven en gedeporteerd om dwangarbeid te verrichten. Maar het eigenlijke doel was de weerbare mannen tussen 17 en 40 jaar oud uit de stad weg te halen, zodat die niet tegen de Duitsers konden opstaan. Zo’n vijfhonderd afgevoerde mannen kwamen niet terug.

Toen de oorlog eenmaal voorbij was, was het devies: vooruitkijken. Daardoor dreigde deze ongekende mensenjacht in de vergetelheid te raken, tot René Versluis en Jan Willem Cleijpool het idee opvatten om een monument op te richten. Ze hebben er jaren aan gewerkt.