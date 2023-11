NSC-kiezers in onderzoek: prima als Omtzigt geen premier wordt

Een meerderheid van mensen die zeggen op Nieuw Sociaal Contract (NSC) te gaan stemmen, vindt het prima als leider Pieter Omtzigt geen premier wordt. Dat stelt EenVandaag op basis van onderzoek onder het eigen opiniepanel, waaraan 2137 leden meededen. Zeven op de tien deelnemers vinden dat Omtzigt over de kwestie niet snel duidelijkheid hoeft te geven. Nog meer vinden het prima als hij geen premier wordt, namelijk 89 procent.

Omtzigt is de afgelopen weken continu de ‘premiersvraag’ voorgelegd in interviews. Maar op de vraag of hij in het Torentje plaatsneemt als NSC de grootste wordt, wilde hij geen antwoord geven. Een van de redenen voor zijn twijfel is zijn gezin, zei hij eerder. Hij vraagt zich af of de positie van premier “is uit te voeren door een vader van een gezin, die in Enschede woont”, zei hij eerder deze week.

Donderdag leek hij uitsluitsel te geven toen hij zei “stellig de voorkeur” te hebben om de Tweede Kamer in te gaan na de verkiezingen. “Als ze duidelijkheid willen hebben, krijgen ze hiermee duidelijkheid”, zei Omtzigt bij tv-programma Op1.

Maar voor kiezers is de kwestie dus “amper relevant”, stelt EenVandaag. “Vlak voordat Omtzigt zo expliciet zei dat het fractievoorzitterschap zijn voorkeur heeft, zijn kiezers ook gevraagd naar hun stemgedrag. Bijna niemand zei dat zo’n beslissing voor hen een reden zou zijn voor een overstap”, aldus de onderzoekers. Uit het onderzoek, dat gehouden werd op 9 en 10 november, blijkt ook dat veel kiezers Omtzigt graag als premier willen zien. Ook onder stemmers op andere partijen wordt hij als meest geschikte kandidaat gezien.

“Maar niet alle NSC-stemmers vinden dat. Mensen kennen hem als Kamerlid en sommigen zien graag dat hij juist die functie blijft vervullen.”