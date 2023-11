NSC komt pas na verkiezingen met premierskandidaat

NSC maakt pas na de verkiezingen van 22 november bekend wie de premier wordt, als de partij de grootste wordt. Dat heeft partijleider Pieter Omtzigt gezegd op de eerste ledenbijeenkomst van de partij.

“Mensen mogen op basis van wat wij meedelen ook bepalen of ze gaan stemmen of niet. En als zij mee willen laten wegen dat wij op dit moment geen naam bekend kunnen maken, dan kunnen ze dat mee laten wegen in het stemgedrag”, zei Omtzigt.

Verder moet de premier minder machtig worden, vindt Omtzigt. “De manier van bestuur moet anders en de positie van de premier is eigenlijk het eerste dat je moet veranderen.”

Het premierschap blijft belangrijk, maar wordt anders ingevuld als het aan NSC ligt. Zo blijft de premier de ministerraad voorzitten, zal altijd in de Europese Raad vertegenwoordigd zijn en een belangrijke rol in Europa vervullen.

De nieuwe premier wordt wel “extra verantwoordelijk gehouden voor de informatiehuishouding van de Staat”, vindt de NSC-partijleider. Die laat te wensen over, vindt hij en een groot deel van de Tweede Kamer. Ook wiste Mark Rutte veel sms’jes, wat de inmiddels demissionair premier op felle kritiek kwam te staan.

Het premierschap blijft wat Omtzigt betreft een “positie van waaruit natuurlijk macht en invloed uitgeoefend kan worden”, maar niet zoals de afgelopen jaren het geval was.