OM eist 2,5 miljoen boete tegen chemisch bedrijf OCI op Chemelot

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 2,5 miljoen boete geëist tegen het chemisch bedrijf OCI op industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens het OM heeft het bedrijf bij de productie van ammoniak in november 2015 niet alles gedaan om een lekkage van gevaarlijke gassen en een brand te voorkomen. Eerder vrijdag eiste het OM eenzelfde boete tegen AnQore, ook op Chemelot.

Het ongeval bij OCI gebeurde toen een isolatiedeken over een hete oven werd gelegd, om de temperatuur in een ruimte waar mensen aan het werk waren binnen de perken te houden. Daardoor liep de temperatuur in die oven zo hoog op, dat die openbarstte, het beschermende inmiddels poreus geworden beton wegdrukte en er gevaarlijke gassen vrijkwamen, die in contact met de buitenlucht in brand vlogen.

Op het moment van het scheuren van de oven was er niemand aan het werk en raakte dus niemand gewond. Maar het OM noemt dit “stom geluk”. Het bedrijf erkent dat niemand rekening had gehouden met het risico van hitteverhoging, zodra “een matje” op de oven werd gelegd. Er werd bij de beslissing om dat te doen vooral gedacht in het belang van veilige werkomstandigheden, maar niet wat dit voor het proces in de oven zou kunnen betekenen, erkende ook OCI. Het OM noemde deze werkwijze “ronduit beschamend”, waarbij “niemand zijn gezonde verstand gebruikte”.

“Het beeld ontstaat van een bedrijf dat zijn processen niet op orde heeft en waar procedures ontbreken”, aldus het OM. OCI is wereldwijd een van de marktleiders in kunstmest, en marktleider in melamine, met een omzet van 2,2 miljard dollar.

Afgelopen maandag eiste het OM 25 miljoen euro boete tegen petrochemiereus Sabic Limburg op Chemelot vanwege vier ernstige incidenten, waarbij een werknemer om het leven kwam en twee anderen ernstig gewond raakten. Binnenkort staat ook exploitant Chemelot Site Permit CSP terecht, die toezicht moet houden op de zestig bedrijven op Chemelot. CSP zou te weinig toezicht hebben gehouden en niet waar nodig hebben ingegrepen. Verder staat volgende week fabriek Borealis terecht wegens het niet melden van een ernstig voorval.