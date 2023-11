Ondanks roetveegpieten bij intocht toch demonstratie in Enter

Bij de sinterklaasintocht op 25 november in Enter zullen alleen roetveegpieten te zien zijn, maar desondanks ziet Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aanleiding in de plaats te demonstreren. Op basis van eigen onderzoek en berichten van lokale mensen, weet de actiegroep dat in de Overijsselse plaats de komende weken zwarte pieten te zien zijn. Dat zegt voorman Jerry Afriyie vrijdag.

KOZP schreef begin deze maand tientallen gemeenten een brief met het voornemen te komen demonstreren als er zwarte pieten zijn in de gemeente. Donderdag kondigde de actiegroep aan in ieder geval naar de intochten in De Lier, Drunen, Etten-Leur en Enter te komen en te demonstreren. Een woordvoerster van de gemeente Wierden, waar Enter onder valt, bevestigt dat er tijdens de intocht alleen roetveegpieten aanwezig zijn waarvan hun uiterlijk “is gebaseerd op Het Sinterklaasjournaal” van de NTR. De gemeente heeft dit ook laten weten aan KOZP in een reactie op de brief. De gemeente wil daarnaast na het weekend in gesprek met KOZP.

Afriyie is echter niet overtuigd dat er in Enter “duidelijk afstand wordt genomen van de racistische karikatuur Zwarte Piet”, zegt hij. Hij vraagt zich af of er alleen “een minimale aanpassing is gedaan met de gedachte ‘dan zijn we van gezeur af’.” Daarbij gaat het er ook om dat er geen oorbellen, egaal zwarte gezichten, rode lippen en pruiken te zien zijn. “Al die elementen moeten weg. Wil je een pruik dragen? Zet er dan een op je hoofd van je eigen haarstructuur.”

Bij de gemeente Wierden is bekend dat er in Enter organisaties zijn die zwarte pieten naar scholen, bedrijven of mensen thuis sturen. Dat valt ook te lezen op de site van Sint in Enter. “Mooie donkerbruine” pieten zijn daar in te huren. “Vanwege de herkenbaarheid van de vrijwilligers, heeft de Sint ervoor moeten kiezen om ook dit jaar met zijn ‘donkerbruine’ Pieten op stap te gaan”, en daarop worden “helaas geen uitzonderingen” gemaakt.

De donderdag aangekondigde demonstratie in Enter blijft daarom vooralsnog staan, zegt Afriyie. Ook de andere demonstratieplannen zijn ongewijzigd. Als blijkt dat de actiegroep toch verkeerd ge├»nformeerd is of organisaties het uiterlijk van de pieten alsnog veranderen, hoort KOZP dat graag, aldus de voorman. “We staan open om met wie dan ook in gesprek te gaan, en als mensen ons overtuigen dat het uiterlijk echt anders is, dan wensen we hen veel plezier.”