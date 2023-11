Onderwijsminister maakt zich zorgen over afname mbo-studenten

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) maakt zich er zorgen over dat het aantal mbo-studenten afneemt. “Ik denk dat we heel veel vakmensen nodig hebben in Nederland”, zei hij vrijdag kort voor de ministerraad.

De Telegraaf meldde eerder vrijdag op basis van voorlopige cijfers van de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen dat het aantal mbo-studenten dat ingeschreven staat dit schooljaar fors is gedaald. “Zorgelijk”, aldus Dijkgraaf, met het oog op “de grote uitdagingen, of het nu de zorg is of de energietransitie. Want de grootste blokkade is dat er niet genoeg vakmensen zijn.”

Volgens de minister is de afname, die ook te zien is bij hbo-studenten, ook een “demografische trend” die ervoor zorgt dat “in een heleboel opleidingen het aantal studenten minder gaat worden”. Hij noemt het “een uitdaging om “al die onderwijsinfrastructuur overeind te houden”.