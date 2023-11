Partij voor de Dieren wil praten over regeringsdeelname

De Partij voor de Dieren is bereid na de verkiezingen te praten over regeringsdeelname, zei partijleider Esther Ouwehand in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Daarmee breekt ze met de koers van haar voorganger en oprichter van de partij, Marianne Thieme.

Volgens een peiling van Nieuwsuur wil 60 procent van de achterban dat de partij gaat meeregeren. “Dat vind ik hoopgevend, want ik hoop ook dat de Partij voor de Dieren kan meedoen”, reageerde Ouwehand. Maar dan moet de koers van zo’n kabinet wel verlegd worden naar “groen, het oplossen van de klimaatcrisis en een einde van de bio-industrie”.

Ouwehand ziet coalitiedeelname met linkse partijen. Ze gaf aan met GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en BIJ1 te willen praten. Mogelijk kan Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt ook meedoen, zei ze. “Maar dat moet hij nog bewijzen.”

De partij heeft in haar 20-jarig bestaan nooit meegeregeerd. In een aantal steden neemt de Partij voor de Dieren inmiddels wel deel aan het bestuur. “Voor de Partij voor de Dieren is macht nooit een doel op zich en dat zal het ook nooit worden”, benadrukte Ouwehand.

De partij kende een paar maanden voor de verkiezingen een grote crisis. Er was een ruzie tussen Ouwehand en het partijbestuur over de professionalisering van de partij. Ook zag het bestuur niets in meebesturen, aldus Ouwehand. Uiteindelijk won Ouwehand de interne strijd.

Dat conflict lijkt nog niet helemaal uit de lucht. Het werd in de uitzending duidelijk dat de relatie tussen Ouwehand en Niko Koffeman, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, nog niet is hersteld. Koffeman is een van de oprichters van de partij. Sinds de ruzie is er nog geen contact geweest tussen beide fractievoorzitters, aldus Nieuwsuur.