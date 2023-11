Universiteiten: toename studenten uit buitenland gestopt

De toename van het aantal studenten uit het buitenland die met een opleiding aan een Nederlandse universiteit beginnen is gestopt. Uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Nederlandse universiteiten blijkt volgens de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) dat dit collegejaar minder internationale studenten zijn gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar.

Bij de masters is nog wel sprake van een lichte toename, maar in totaal stabiliseert de internationale instroom, aldus de vereniging. Een mogelijke verklaring is dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en meer informatie over het tekort aan studentenwoningen zijn gaan geven, aldus UNL.