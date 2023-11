Vergelijker: gemiddelde stijging basispremie 10,60 euro

Nog niet alle zorgverzekeraars hebben hun premies voor het nieuwe jaar al gemeld, maar volgens de vergelijkingssite Geld.nl komt de premiestijging bij de verschillende basisverzekeringen vooralsnog neer op gemiddeld 10,60 euro per maand. Dat is bij het verplichte eigen risico van 385 euro. Daarmee is die gemiddelde maandpremie 7,6 procent hoger dan dit jaar. Dat is dus wel een fractie lager dan de regering voorzag in de miljoenennota.

Daarin werd over “ongeveer 12 euro” gesproken. De stijgingen variëren volgens de site tot nog toe van 2,10 tot 14,50 euro, maar het hangt er natuurlijk ook erg van af wat voor basisverzekering je hebt.

Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de zorg uit het basispakket alleen helemaal als hij een contract heeft met de behandelaar. Bij een restitutiepolis, steeds minder in trek en aangeboden, betaalt de zorgverzekeraar de kosten bij alle zorgverleners. Dan is er de combinatiepolis, waarbij je voor sommige zorg naar iedere behandelaar kunt zonder dat je hoeft bij te betalen. Voor weer andere hulp moet er een contract zijn wil de patiënt alles vergoed krijgen.

Geld.nl berekende het gemiddelde over zeventien verzekeraars, van heel groot tot klein, die de nieuwe premies inmiddels hebben gepubliceerd. Veel Nederlanders weten nu al wel waar ze aan toe zijn, al zullen ze de voorwaarden voor hun eventuele aanvullende verzekeringen nog wel moeten doorploegen.

De verzekeraars hebben in principe nog tot zondagavond de tijd voor het melden van hun nieuwe prijzen.