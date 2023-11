Volkskrant-hoofdredacteur keurde bekritiseerde cartoon goed

De Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok heeft de donderdag verschenen cartoon van Jos Collignon over antisemitisme van tevoren gezien en goedgekeurd. Omdat Klok met zijn “volle verstand” en na “raadpleging” van adjunct-hoofdredacteuren heeft besloten de illustratie te plaatsen, vindt de hoofdredacteur ondanks kritiek erop niet dat hij hem dan “achteraf terug kan trekken”. Dat zei hij vrijdag in het Mediaforum op NPO Radio 1.

Op de cartoon staan twee mensen die samen op de bank naar berichtgeving over Gaza op tv kijken. Een van hen heeft een Palestijnse vlag in zijn hand en op de tv wordt het dodental in Gaza weergegeven. Naast hen een lange arm met een davidster op de mouw en een hand met een dikke duim. “O-ve-ral herlevend antisemitisme”, staat op een tekstballon. “O jee sorry. Vergeten eerst Hamas te veroordelen”, valt ook te lezen. Onder anderen oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher en demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) veroordeelden de spotprent en ook op X is er kritiek.

Volgens Klok wil Collignon het punt maken dat er “te snel wordt gesproken over antisemitisme terwijl er in feite kritiek is op IsraĆ«l”, legt hij uit. De hoofdredacteur zou hebben ingegrepen als hij de cartoon wel “puur antisemitisch” had gevonden. Maar dat Collignon zegt dat hij sommige antisemitische beschuldigingen een “verzinsel” vindt, moet volgens hem kunnen. “Ik vind het ook goed dat daar debat over is. Ik vind het ook goed dat Lodewijk Asscher daarop reageert. Ik vind het heel belangrijk dat alles gezegd kan worden binnen de grenzen van de wet.”

De Volkskrant verwijderde eind vorig jaar wel een cartoon van Collignon na kritiek omdat die ook volgens Klok “stereotyperend” was over Marokkanen. Die illustratie had Klok niet van tevoren gezien, maar sindsdien wil hij cartoons over “gevoelige onderwerpen” voor publicatie checken. “Toen hebben we de richtlijnen aangepast.”

Hoewel Klok wel even heeft overwogen ook deze cartoon terug te trekken en het vervelend vindt dat mensen hem pijnlijk vonden, wordt de tekening niet verwijderd. “Vrijheid van meningsuiting is ook een heel groot goed bij ons in de krant en dat wil ik ook in ere houden.”