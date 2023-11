‘Voltooid leven’ stuit nog op veel bezwaren, ondanks aanpassingen

Het onlangs aangepaste wetsvoorstel ‘voltooid leven’ kan alsnog op veel bezwaren rekenen vanuit de politiek, bleek vrijdag tijdens het Levenseinde Verkiezingsdebat in het Amsterdamse cultuurcentrum Pakhuis de Zwijger. De wet uit de koker van D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt zou het voor mensen vanaf 75 jaar mogelijk moeten maken om met hulp hun leven te beëindigen als zij het leven als voltooid zien. De aanpassing van het wetsvoorstel zit hem in de duur en intensiteit van het traject richting de levensbeëindiging, ook wordt de ondersteuning van een ‘levenseindebegeleider’ verplicht.

“De ChristenUnie is en blijft tegen zo’n wet”, zei kandidaat-Kamerlid voor de CU Joëlle Gooijer. Hoewel zij snapt dat het mensen rust geeft om zelf te bepalen wanneer zij uit het leven stappen, vindt ze het niet aan de overheid om dat in een wet vast te leggen. Gooijer wil voorkomen dat 75-plussers zich moeten verhouden tot de vraag of hun leven voltooid is. Waarop het publiek ontstemd reageerde.

“Ik heb zeer groot respect voor mijn collega van de ChristenUnie die hier gaat zitten, want dat is een stuk moeilijker dan voor mij”, reageerde Podt, om vervolgens op de inhoud over te gaan. “Het klopt dat mensen zich moeten verhouden tot deze wet, maar 80-jarigen moeten zich nu ook verhouden tot het gebrek aan opties”. Het CDA, de andere christelijke partij die aan het debat deelnam, is vanzelfsprekend ook tegen het wetsvoorstel.

De BBB plaatste zichzelf tussen de CU en D66 in. “De voltooid-levenwet voor ouderen die de ruimte hebben om daarvoor te kiezen is een goede optie, maar wij zijn heel erg bang dat het in de huidige situatie een toevluchtsoord wordt voor mensen die het niet meer weten”, aldus BBB-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij. Met ‘de huidige situatie’ bedoelde zij ‘de diepe verschraling van de ouderenzorg’, en dat probleem wil Pouw-Verweij eerst oplossen.

GroenLinks-PvdA deelde de zorgen van de BBB, en ook de VVD was sceptisch. “We moeten op alle manieren voorkomen dat er iets van maatschappelijke druk ontstaat om mensen tot die beslissing te laten komen”, zei VVD-Kamerlid Harry Bevers. “Op het moment dat je denkt mijn leven is klaar, en het mag niet, dat is de meest eenzame staat”, ging Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek tegen de rest in. “‘Daarom voeg je met voltooid leven iets moois toe aan het palet dat we al hebben in Nederland”, sloot Koekkoek het debat georganiseerd door de NVVE, KBO-PCOB en het Humanistisch Verbond af.