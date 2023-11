Zwaardere bewapening voor douane in havens om dreiging

Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend met het oog op dreigingen uit het criminele milieu. Het gaat om het Team Bijzondere Bijstand van de Douane (TBB Douane), laat demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) aan de Tweede Kamer weten. De eenheid krijgt semi-automatische schoudervuurwapens.

Dit onderdeel is vooral actief in de havens van Rotterdam en Vlissingen en voert regelmatig “hoogrisico-” transporten uit van in beslag genomen drugs naar de plek waar ze vernietigd worden. Dat de TBB Douane zwaardere wapens krijgt is nodig “gelet op indicaties van dreigingen van criminele organisaties, en de veiligheid van de betrokken medewerkers”, aldus De Vries.

De TBB Douane houdt zich onder meer bezig met de ondersteuning en bescherming van medewerkers van de douane die belast zijn met de bestrijding van drugssmokkel. De hoeveelheid drugs die de afgelopen jaren in de havens is onderschept, is enorm gegroeid. Dit jaar ging het volgens de staatssecretaris al om meer dan 49.000 kilo.