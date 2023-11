Bij een woning aan de Allegro in Krimpen aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. Er is niemand gewond geraakt, laat de politie weten.

Volgens de politie werden bewoners rond 02.20 uur opgeschrikt door een harde knal. Het bleek te gaan om een ontploffing bij de voordeur van de woning. De politie doet onderzoek.