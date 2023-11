Meerdere stembureaus zetten gebarentolk in op verkiezingsdag

Meerdere gemeenten schakelen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een gebarentolk in om mensen met een gehoorbeperking te ondersteunen bij het stemmen. In onder meer Almere, Utrecht, Zwolle, Katwijk, Leeuwarden, Zoetermeer, Nijmegen en Groningen is in zeker één stembureau gedurende de hele of een deel van de verkiezingsdag een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig. In een rondgang van het ANP langs ongeveer 250 gemeenten zeggen zo’n twintig gemeenten een gebarentolk te hebben geregeld, ter plaatse of op afstand via een videoverbinding.

De gemeente Amsterdam laat weten dat sommige leden van het stembureau aan de Stadhouderskade, waar de Stichting Welzijn Doven Amsterdam gevestigd is, slechthorende of dove kiezers kunnen ondersteunen met gebarentaal. Ook in Arnhem gaan mensen met een gehoorbeperking op 22 november aan de slag als stembureaulid.

Sommige gemeenten zetten geen gebarentolk ter plaatse in, maar maken gebruik van een digitale tolk Nederlandse Gebarentaal, via een livevideoverbinding. De organisatie Tolkcontact biedt daarvoor software aan die stembureaus op de verkiezingsdag gratis mogen gebruiken. Volgens een woordvoerster van Tolkcontact hebben zeker 24 gemeenten interesse getoond in dit aanbod. In hoeveel stemlokalen de voorziening uiteindelijk zal worden gebruikt, kan ze moeilijk inschatten. “Er is ook nog veel onbekendheid bij de doven en slechthorenden zelf”, zegt ze. “Een project van de lange adem dus.”

De gemeente Assen laat weten dat inderdaad nog wordt gekeken naar de eventuele inzet van een tolk op afstand. De Utrechtse gemeente Veenendaal heeft daar al een besluit over genomen en zal op 22 november voor het eerst gebruikmaken van de digitale tolk van Tolkcontact. Ook Oude IJsselstreek in Gelderland en de Twentse gemeenten Enschede en Losser weten al dat ze op de verkiezingsdag een digitale tolk inzetten. In Tilburg en Zaltbommel kunnen kiezers met een gehoorbeperking zelf een QR-code scannen waarna ze in contact komen met een gebarentolk. In Woerden en Oudewater is een tolkentelefoon beschikbaar.

Volgens belangenvereniging Dovenschap neemt het aantal stemlokalen dat geschikt is voor slechthorende of dove mensen toe, maar moet er op dat vlak nog wel veel gebeuren. “Heel veel stembureaus zijn nog helemaal niet toegankelijk”, zegt een woordvoerster. Volgens haar komt dat doordat nog niet alle gemeenten zich bewust zijn van alle mogelijkheden die ze daartoe hebben.