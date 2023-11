Vogelgriep op bedrijf in Renswoude met 65.000 kippen

Op een leghennenbedrijf in de Utrechtse gemeente Renswoude is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 65.000 kippen worden door de NVWA geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt dat binnen 1 kilometer rond het bedrijf nog twee andere pluimveebedrijven zijn. Beide bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. In een straal van 3 kilometer liggen 31 pluimveebedrijven. Alle bedrijven worden de komende tien dagen gevolgd.

Binnen 10 kilometer van het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod voor vogels en eieren. In dit gebied zijn 202 andere bedrijven met pluimvee. In de omgeving geldt ook weer de ophokplicht, die met ingang van 3 november in de regio was ingetrokken.