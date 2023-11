BBB-leider Van der Plas: schuld mag oplopen om plannen te betalen

De staatsschuld mag wat BBB-leider Caroline van der Plas betreft best iets oplopen, als dat nodig is om de plannen van haar partij te realiseren. Dat heeft zij gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Zij verdedigde daar ook opnieuw haar besluit om die plannen niet te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

“Waarschijnlijk kost het ontzettend veel geld om alles te herstellen wat kapot is gemaakt”, zei Van der Plas. Als dat betekent dat er meer geleend moet worden om dat te betalen, “dan moet dat”, vindt zij. “Op de langere termijn zal het ook geld opleveren.”

Een doorrekening van het CPB had niet alleen de kosten, maar ook de voordelige effecten van het verkiezingsprogramma van BBB in kaart kunnen brengen. Van der Plas heeft daar evenwel geen vertrouwen in. “Dat zijn ook weer modellen, en de werkelijkheid is anders.”

Andere partijen hebben volgens Van der Plas “jarenlang alles doorgerekend, maar het land is eigenlijk een puinhoop geworden”. Kiezers zijn ook helemaal niet bezig met doorrekeningen, maar met zaken als goede zorg, een betaalbaar huis en hun rekeningen kunnen betalen, denkt zij.