Het KNMI waarschuwt zondag voor plaatselijk dichte mist. Voor het zuiden, het midden en het noordoosten van het land geldt code geel. Alleen Noord en Zuid-Holland, Gelderland en de Wadden zijn nog groen.

Verkeer kan hinder hebben van de mist. In de dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Het advies is om langzamer te rijden en grotere afstand te bewaren tot andere weggebruikers. In de tweede helft van de ochtend lost de mist op.