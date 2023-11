Extra aandacht voor beveiliging bij Buitenhof na incident

Bij het programma Buitenhof is er de komende uitzendingen “extra aandacht” voor de beveiliging, nadat de uitzending van zondag werd verstoord door een aanhanger van de politieke partij LEF. Dat laat een woordvoerder van omroep VPRO weten.

“In aanloop naar de verkiezingen hebben we extra voorzorgsmaatregelen genomen waaronder versterking van de beveiliging en ge├»ntensiveerd contact met de politie”, aldus de woordvoerder. “Door snel handelen van de beveiliging is de man snel opgepakt en overgedragen aan de politie. De komende uitzendingen zullen we wederom extra aandacht besteden aan beveiliging.”

Een gesprek van presentator Pieter Jan Hagens met Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand werd zondag verstoord door een man die op een ladder was geklommen en verkiezingsposters van LEF op het raam van de studio plakte. “Ik mag het wel, een beetje buiten de lijntjes kleuren”, zei Ouwehand over de actie. BBB-politica Caroline van der Plas, die ook aanwezig was, vond het incident juist “eng”. Dat schreef ze op X.

In de uitzending was te zien dat de man werd weggehaald door een medewerker. Voor hij weer naar beneden klom via de ladder, riep hij nog wel: “Klimaat is belangrijker dan Omtzigt.”