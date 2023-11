Klimaatdemonstranten beginnen aan mars door Amsterdam

Duizenden klimaatdemonstranten zijn zondagmiddag even na 13.00 uur begonnen met de klimaatmars. Na een kort programma op de Dam lopen ze zingend en schreeuwend onder begeleiding van muziek, fluitjes en sirenes richting het Museumplein.

De deelnemers van de mars willen de politiek oproepen maatregelen te nemen tegen problemen waar Nederland mee te maken krijgt. Ze hebben zelfgemaakte vlaggen, borden en spandoeken bij zich met daarop teksten als “Tilburg aan zee? Nee!”, “Dino, dodo, who is next?”, “In 2050: papa wat zijn bomen?” en “Klimaatmars niet plezant? Wonen op mars is pas irritant!”

In de stoet lopen verschillende ‘blokken’ mee van groepen die samen optrekken en zich om specifieke kwesties bekommeren. Zo heb je bijvoorbeeld de “grootouders voor het klimaat”, het feministische blok, het anti-kernenergie-blok en een groep wetenschappers in witte labjassen. Ook is er een prikkelarm blok, dat redelijk achteraan in de mars loopt, waar minder geluid is.

Een van de wetenschappers die meeloopt is Iosifina Foskolou. “Door hier als academici te zijn, willen wij mensen laten zien dat de klimaatbeweging zich baseert op een begrip van de klimaatcrisis dat volledig is gebaseerd op wetenschap en feiten.”