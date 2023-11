Longfonds komt met stemhulp

Het Longfonds introduceert een stemhulp. Daarmee is te zien welke politieke partijen zich inzetten voor gezondheid en gezonde lucht. Op Stemhulp.longfonds.nl is dat op basis van de verkiezingsprogramma’s inzichtelijk gemaakt. Het is een hulpmiddel en geen advies, benadrukt het fonds.

“Per dag halen we meer dan 20.000 keer adem. De lucht die we nu inademen is al veel te lang en overal ongezond”, stelt directeur K├íroly Illy van het Longfonds. “Dat heeft niet alleen invloed op de 1,2 miljoen mensen met een longziekte, maar op iedereen.”

Per thema laat de stemhulp zien wat politieke partijen willen en vergelijkt dat met het standpunt van het Longfonds. Ook is er een overzicht waarin per thema in kleur wordt beoordeeld hoe een partij erop scoort: donkergroen is uitstekend voor de longen, lichtgroen is aardig, oranje staat voor matig en rood betekent slecht. Grijs geeft aan dat de partij niets heeft opgenomen in het programma over dat thema.