Prinses Beatrix terug in Nederland na bezoek aan Curaçao en Aruba

Prinses Beatrix is weer terug in Nederland, nadat zij deze week een bezoek heeft gebracht aan Curaçao en Aruba. De prinses is zondagochtend lokale tijd met het regeringstoestel geland op Schiphol Airport.

Beatrix liet vrijdagavond al weten dat zij erg positief terugkijkt op haar bezoek. De prinses is beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Mede daarom bezocht Beatrix de afgelopen jaren het Caribisch deel van Nederland.

Maandagmiddag lokale tijd landde Beatrix op Curaçao. Het programma ging daar dinsdag officieel van start. Woensdag bracht Beatrix ook nog door op Curaçao, waarna ze donderdag naar Aruba vloog. Daar was de 85-jarige prinses ook vrijdag nog.