Programma Buitenhof verstoord door posterplakker

De uitzending van het programma Buitenhof is zondag verstoord door een aanhanger van de politieke partij LEF. Tijdens een gesprek met Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand plakte een man posters van LEF op het raam van de studio waarin het programma wordt opgenomen.

“Creatief, er komt een verkiezingsposter… ik kan niet precies lezen wat erop staat”, reageerde presentator Pieter Jan Hagens. De man gebruikte een ladder om bij de ramen van de studio te komen. “Laten we hopen dat hij zich niet bezeert”, zei Ouwehand.

De man in kwestie maakte ook veel lawaai door de ladder die hij gebruikte. “Het is jammer dat het een beetje herrie maakt”, aldus Hagens daarover. “Ja, maar goed. Ik mag het wel, een beetje buiten de lijntjes kleuren”, reageerde Ouwehand daarop. Direct daarna werden de posters weggehaald door een medewerker en vertrok de man. “Klimaat is belangrijker dan Omtzigt”, riep hij door het raam heen.

Waar Ouwehand aangaf dat ze er wel van houdt dat iemand eens “wat anders” probeert, vond BBB-politica Caroline van der Plas het “eng dat iemand zomaar op een ladder klimt en een actie uitvoert”. Zij was ook aanwezig in de studio en schrijft op X: “Nu is het een poster, maar een ander met wél kwaad in zin, kan zo op een idee worden gebracht en met zwaarder geschut komen”, schrijft zij. “Lof overigens voor snelle actie.”