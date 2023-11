Timmermans haalt uit naar Jetten: niets gedaan voor klimaat

Frans Timmermans, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA, heeft in WNL op Zondag fel uitgehaald naar concurrent Rob Jetten van D66. Die heeft volgens hem als klimaatminister deel uitgemaakt van een kabinet “dat gewoon niets heeft gedaan” voor het klimaat.

“We staan in Nederland al duizend dagen stil”, zei Timmermans. Het nu demissionaire kabinet scherpte weliswaar in het coalitieakkoord de klimaatdoelen flink aan, maar daar kwam volgens hem in de praktijk weinig van terecht omdat de regeringspartijen “veel ruzie hebben gemaakt maar geen stappen vooruit hebben gezet”.

Door onenigheid duurde het lang voordat aanvullende maatregelen op tafel kwamen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Afgelopen voorjaar kwam het kabinet met een pakket, waarmee het klimaatdoel voor 2030 volgens een doorrekening overigens met wat geluk binnen bereik ligt.

Dat laatste benadrukt Jetten in een reactie op berichtenplatform X. Daarnaast wijst hij erop dat Nederland onder druk van de oorlog in Oekraïne in een jaar tijd onafhankelijk is geworden van Russisch aardgas.

Met anderhalve week te gaan voor de verkiezingen staat GroenLinks-PvdA in de peilingen een paar zetels achter op de VVD van Dilan Yeşilgöz en NSC van Pieter Omtzigt. Dat verschil is nog “goed overbrugbaar”, denkt hij. “Verkiezingen worden in Nederland pas in de laatste dagen beslist.”