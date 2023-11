Timmermans vindt ‘from the river to the sea’ totaal ontoelaatbaar

De anti-Israëlische leus ‘from the river to the sea’ is “politiek totaal ontoelaatbaar”, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Maar of het ook verboden is om het te zeggen, is aan de rechter, zegt hij in WNL op Zondag.

‘From the river to the sea’ wordt veel gebruikt bij pro-Palestijnse demonstraties, maar duikt af en toe ook op in het politieke debat. Een Utrechts Statenlid van GroenLinks werd afgelopen week nog terechtgewezen door het partijbestuur nadat zij de leus had verwerkt in haar bijdrage aan een debat in het provinciale parlement.

Timmermans heeft er geen goed woord voor over. Hij wijst erop dat de leus ook is omarmd door Hamas en Islamitische Jihad, en voor deze organisaties gelijkstaat aan een oproep om Israël van de kaart te vegen. “Daarom mag het niet.”