Tweede groep Nederlanders heeft Gazastrook verlaten

Zes mensen met de Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus zijn zondag vanuit Gaza via Rafah aangekomen in Egypte, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de tweede groep Nederlanders die de Gazastrook op deze manier heeft kunnen verlaten.

De geëvacueerden zijn aan de grens tijdelijk opgevangen door Belgische vertegenwoordigers. Daarna zijn hun taken overgenomen door een team van de Nederlandse ambassade in Caïro, aldus Buitenlandse Zaken. Dat begeleidt hen naar de Egyptische hoofdstad. Daar kunnen ze indien gewenst medische en psychosociale hulp krijgen van personeel van het ministerie van Defensie.

De Nederlandse ambassade draagt er zorg voor dat de zes terugreizen naar Nederland. Wanneer dat zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Het ministerie meldt dat recent nog twee nieuwe personen die in Gaza vastzitten in beeld zijn gekomen. Daarmee komt het totale aantal mensen met een Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus waarmee contact is op achttien personen. Het ministerie zegt er alles aan te doen om hen zo snel mogelijk uit Gaza te krijgen.