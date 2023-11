Uitslaande brand in flat Rotterdam, twee bewoners naar ziekenhuis

In een woning op de zevende verdieping van een flatgebouw in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed. De bewoner van het appartement is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd, net als een bewoner van een bovengelegen woning. Twee andere buren zijn door ambulancepersoneel nagekeken, meldt de brandweer. Zeven woningen zijn niet bewoonbaar door brand-, rook- en waterschade.

De flat aan de straat Veenoord, in het stadsdeel IJsselmonde, telt twaalf verdiepingen. Om voldoende mensen te hebben om de bovenliggende verdiepingen te controleren gaf de brandweer het sein zeer grote brand. De bewoners van negen appartementen moesten hun huizen verlaten. Zij zijn tijdelijk opgevangen in een bus van vervoersbedrijf RET. Zeven woningen van de zesde, zevende en achtste etage zijn niet bewoonbaar door brand-, rook- en waterschade, meldt de brandweer zondagochtend. Opvang en nazorg worden geregeld.

Bij de brand, die rond 04.30 uur ontstond, kwam veel rook vrij, die zich verspreidde via het trappenhuis. Tegen 05.30 had de brandweer het vuur onder controle.