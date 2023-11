Veel mis met auto en bestuurders op de A2 bij Liempde

De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag op de A2 bij Liempde (Noord-Brabant) een automobilist aan die niet verzekerd was en geen geldige APK-keuring voor de auto had. De bestuurder had geen rijbewijs en testte bovendien positief op cannabis. Hij werd meegenomen naar het bureau. De passagier bleef bij de auto.

Even later zag de politie de auto weer rijden, nu met de passagier achter het stuur. Maar die bleek eveneens geen rijbewijs te hebben, en ook hij testte positief op cannabisgebruik.

De politie in Oost-Brabant had eerder al aangekondigd dit weekend “volop” te gaan controleren op alcohol en drugs in het verkeer.