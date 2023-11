Zeker tienduizenden lopen klimaatmars door Amsterdam

Zeker tienduizenden mensen lopen zondagmiddag mee met de klimaatmars door Amsterdam. Dat is een eerste, voorzichtige schatting van de Klimaatcrisis Coalitie. Na een kort programma op de Dam, is de groep onderweg richting het Museumplein.

De mars startte even na 13.00 uur, maar er zijn zoveel mensen dat de achterkant een tijdlang niet echt in beweging kon komen, zo meldde een verslaggever ter plaatse. Even na 14.00 uur was het einde van de stoet bijna van de Dam af en onderweg naar het Museumplein. De klimaatdemonstranten zingen, hebben muziek en fluitjes.

Organisator Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak en TNI.