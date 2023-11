AEB vraagt klanten geen afval te brengen om blusschade

De Amsterdamse afvalverwerker AEB vraagt klanten maandag geen afval te brengen vanwege de blusschade die de verwerker nog heeft door de brand van afgelopen weekend. Naar verwachting kan er “in de loop van de maandag of anders dinsdag” weer afval naar de verwerker worden gebracht, aldus een woordvoerder van AEB.

Zaterdag brak rond 19.00 uur brand uit in een betonnen bunker met verschillende storthallen bij het bedrijf aan de Australiƫhavenweg in het Westelijk Havengebied. Rond 01.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Wel ging het nablussen daarna nog enkele uren door.

Volgens de AEB-zegsvrouw valt de schade door de brand “heel erg mee”. Door het vele bluswater is afval nat geworden. Dat mag niet in de afvalverbrander worden gegooid. Afval moet daarom naar een andere plek worden verplaatst om te drogen. Daar moeten wat “logistieke processen” voor in gang worden gezet, waardoor klanten van AEB tijdelijk geen afval kunnen brengen, aldus de woordvoerder.

Omdat de brand in een afgesloten ruimte was, kwam er weinig rook vrij buiten het gebouw. De omgeving had daarom nauwelijks last van de brand, aldus de veiligheidsregio. De oorzaak van de brand is nog onbekend.