Friesland wil schaatsen Winterspelen 2030 naar Heerenveen halen

De provincie Friesland gaat er alles aan doen om het schaatsen op de Winterspelen in 2030 te kunnen organiseren, als Zwitserland die Olympische Spelen Spelen binnenhaalt. “Thialf is hier bij uitstek geschikt voor”, aldus gedeputeerde Femke Wiersma.

Zwitserland heeft zelf geen grote schaatshal en ziet daarom Thialf in Heerenveen en de baan van het Duitse Inzell als opties. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist in juni 2024 wie de Spelen gaat organiseren. Zweden en Frankrijk hebben zich ook kandidaat gesteld als gastlanden.

“We willen absoluut dat de Spelen naar Thialf komen”, aldus Wiersma. De provincie Friesland is aandeelhouder van de schaatshal. “Thialf staat er goed voor. We hebben begrepen dat de Spelen ook een duurzaam karakter moeten krijgen. Duurzaamheid en topsport komen allemaal samen in Thialf.”

De Zwitserse organisatie wordt binnenkort uitgenodigd om begin januari de EK afstanden in Thialf te komen bekijken. “Dan kunnen ze de sfeer proeven en zien hoe goed alles hier geregeld is”, zegt de gedeputeerde.

Vrijdag werd bekend dat Thialf een optie is voor de Zwitsers. Wiersma hoorde die geruchten een paar weken geleden al. Sindsdien hebben Thialf, de burgemeester van Heerenveen en de Friese VVD en PvdA allemaal positief gereageerd op het plan.