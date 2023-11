Meer verdachten opgepakt rond geweld festival Solid Grooves

In het onderzoek naar het dodelijke geweld en andere wantoestanden tijdens het Solid Grooves Festival in Amsterdam heeft de politie de afgelopen periode nog twee verdachten aangehouden. Zij worden verdacht van diefstal en openlijk geweld en zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

Dat bleek maandag tijdens een inleidende zitting bij de Amsterdamse rechtbank in de zaak tegen drie verdachten die op dan wel kort na het festival op 28 mei werden opgepakt. Hoofdverdachte Derzik H. (20) wordt gezien als de man die Jimmy Schepers (21), met wie tijdens het festival ruzie ontstond, heeft doodgestoken.

Volgens het Openbaar Ministerie hield H. het vermoedelijke moordwapen bij zijn arrestatie verborgen in zijn onderbroek en heeft hij het op die manier meegenomen naar het politiebureau. Dit heeft hij tijdens een afgeluisterd telefoongesprek met zijn moeder gezegd. In de politiecel heeft hij een matras opgesneden en het wapen daarin verstopt. Uiteindelijk heeft hij het met etensresten weggegooid. Het mes is nooit meer opgedoken.

De rechtbank stelde verdachte Guillermo G. (21) voorlopig op vrije voeten. Volgens de rechtbank kan niet vastgesteld worden dat hij heeft geweten dat er een mes in het spel was. H. en verdachte Arginio E. (20) blijven in voorarrest.

Het bewijs tegen H. is in de loop van het onderzoek steeds sterker geworden, stelt het OM. In andere afgeluisterde gesprekken geeft H. aan dat hij “heel veel spijt” heeft, enorm is geschrokken en zichzelf niet was die avond. In een snapchatgroep die op een telefoon van Guillermo G. is aangetroffen wordt H. omschreven als “een lopend moordwapen”.

Het festival vond plaats aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied. Er zou een grimmige, opgefokte sfeer hebben gehangen. De drie verdachten zouden festivalbezoekers hebben beroofd van dure zonnebrillen. De dodelijke steekpartij volgde op een vechtpartij waarbij veel mensen betrokken waren. De vriend van Schepers’ zus werd in zijn schouder gestoken, een derde betrokkene in zijn hand.

Inmiddels is H. ook verdachte in een onderzoek naar een steekpartij tijdens een festival in Zaandam, drie weken voor de gebeurtenissen op het Solid Grooves Festival. Mogelijk wordt die zaak meegenomen in het lopende proces.

De volgende inleidende zitting is op 4 januari. Het OM verwacht de inhoudelijke behandeling van de zaak aan het begin van de zomer 2024. Justitie zal de zaak tegen de nieuw aangehouden verdachten op een nader te bepalen moment bij de rechtbank aanbrengen.