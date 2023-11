Noodkreet Eindhovense burgemeester Dijsselbloem over asielopvang

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Eindhoven uit in een brief aan de gemeenten in het zuidoosten van Brabant een noodkreet over de opvang van vluchtelingen in de regio. Die is ver beneden de maat, blijft achter bij de opvang die voor dit jaar is afgesproken, stelt hij in zijn schrijven. Volgens Dijsselbloem is de regio rond Eindhoven “één van de slechtst presterende regio’s in het hele land” waar het gaat om het zorgen voor opvangplekken voor Oekraïners.

Per 1 juli zou de regio Brabant Zuidoost 3752 opvangplekken voor Oekraïners bieden, maar op 25 oktober 2023 waren er niet meer 3064 ook daadwerkelijk gerealiseerd. Nu het aantal vluchtelingen uit Oekraïne toeneemt, zou de regio per 1 februari 2024 4060 opvangplekken moeten aanbieden voor vluchtelingen uit dat land, aldus Dijsselbloem.

Ook wordt er te weinig voor asielzoekers gedaan, vindt Dijsselbloem. “Van de 2953 opvangplekken die we per 1 januari 2024 moeten bieden, zijn er op dit moment pas zo’n 700 plekken gerealiseerd, exclusief de locatie in Budel.” In Budel ligt een azc. “Er zijn daarnaast zo’n 700 plekken openbaar in voorbereiding. Dit betekent dat er nog ruim 1600 (structurele) asielopvangplekken gerealiseerd dienen te worden in onze regio. Ik vraag u om (opnieuw) alle mogelijkheden te verkennen binnen uw gemeente en subregio om deze locaties te vinden en te realiseren.”

Om de doorstroom van asielzoekers te versnellen zouden ook statushouders sneller aan een woning moeten komen. “De uitvoering van onze wettelijke taak om statushouders te huisvesten blijft momenteel fors achter. Inclusief achterstanden is de regionale opgave in de tweede helft van 2023 om 1411 statushouders te huisvesten. Per 1 november zijn er in onze regio slechts 470 statushouders gehuisvest. De prestaties verschillen aanzienlijk per individuele gemeente. Feit blijft dat vrijwel alle gemeenten in onze regio ook hier een stevige extra inspanning op dienen te leveren richting het einde van dit jaar.”

Dijsselbloem roept gemeenten op creatieve oplossingen te bedenken, “van leegstandsbeheer, kantoortransformatie en (verplaatsbare) flexwoningen, tot het slim benutten van (tijdelijk) beschikbare grond, bedrijventerreinen, vakantieparken en hotels”.