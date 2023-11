Bij een woning aan de Sint Eugeniusstraat in de Limburgse gemeente Kerkrade is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gevallen, maar is er wel schade aan de voorkant van de woning, meldt de politie op X.

Volgens de politie, die een onderzoek is opgestart, is de knal mogelijk veroorzaakt door een vuurwerkbom.