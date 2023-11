Storing in systeem van alarmeringsknoppen voor hulpbehoevenden

Een landelijk alarmeringssysteem waarmee bijvoorbeeld ouderen met een druk op de knop om hulp kunnen vragen, kampt sinds zondag met een storing. Het gaat om een systeem van Tunstall. Een medewerker van dat bedrijf benadrukt dat de storing “de hoogste prioriteit” heeft, maar kan niets zeggen over de omvang.

Volgens 1Limburg worden alleen al in Limburg zeker 3000 mensen getroffen door de storing. Het gaat om cliƫnten van de Limburgse zorgorganisatie Envida. Volgens die organisatie komen alarmeringen niet binnen bij de meldkamer en moeten mensen bij een calamiteit zelf bellen met een telefoonnummer. Een medewerker van Envida kan geen verdere details geven over de situatie.

Met het persoonlijke alarmeringssysteem kunnen mensen snel hulp inroepen als ze die nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een beperking. Zij kunnen het alarm inschakelen door een knop in te drukken, waarna hun hulpoproep direct wordt doorgeschakeld naar een centrale die normaal gesproken 24 uur per dag bereikbaar is, aldus Tunstall.